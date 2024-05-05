Aksaray'da polis şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı - Son Dakika
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Aksaray'da polis şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı

Aksaray\'da polis şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı

Aksaray'da polisin şüphe üzerine kimlik kontrolünden geçirmek istediği 2 şahıs, ekipleri görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ve şüpheliler arasında yaşanan film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları kameraya yansıdı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, yağma suçundan 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis memurlarına 'Neden kovalıyorsunuz?' diye kızıp, 'Suç makinesiyim, firarım' diye de itiraf da bulundu.

05.05.2024 20:19
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Aksaray'da polisin şüphe üzerine kimlik kontrolünden geçirmek istediği 2 şahıs, ekipleri görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ve şüpheliler arasında yaşanan film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları kameraya yansıdı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, yağma suçundan 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis memurlarına "Neden kovalıyorsunuz?" diye kızıp, "Suç makinesiyim, firarım" diye de itiraf da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Coğlaki Mahallesi'nde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği 2 şahsı kimlik kontrolünden geçirmek istedi. Şüphelilere yaklaştıkları anda polisi fark eden 2 şahıs geri dönerek yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerin kaçmasıyla birlikte asayiş ekipleri de peşine düşerken, müstakil evlerin bahçelerine girerek diğer sokaklara kaçan şüpheli ve polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kameraya da yansıyan kovalamacada ekiplerin durumu emniyet haber merkezine anonsla bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Siren seslerinin yankılandığı mahalle, sevk edilen ekiplerle birlikte adeta abluka altına alarak şüphelilerin mahalleden çıkmasını önledi. Bir süre yaşanan kovalamaca ve arama çalışmasında şüpheliler polis ekiplerince aynı mahallede yakalandı. Yakalanan H.A.M. (23) isimli şahıs önce polis memurlarına "Neden kovalıyorsunuz?" diye kızdı, sonra da "Suç makinesiyim, firarım" diye itiraf da bulundu. Şahın yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) yağma suçundan arandığı ve hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.A.M. ve kaçtığı arkadaşı E.M.M. (27) ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da polis şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı - Son Dakika

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