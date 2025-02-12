Aksaray\'da Silah Operasyonu

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Aksaray'da bir eve operasyon düzenleyen jandarma tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirdi.

Kaçakçılığın önüne geçilmesi, yasa dışı yollardan silah ticaretinin önlenmesi çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir evde silah ve mühimmatlar bulunduğu bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray merkezdeki şahsın evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.T. isimli şahsı gözaltına alırken, adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği ve 144 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AKSARAY