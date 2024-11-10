Aksaray'da Sinir Krizi Geçiren Genç, Eşyaları Kırıp Polisi Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Sinir Krizi Geçiren Genç, Eşyaları Kırıp Polisi Düşürdü

Aksaray\'da Sinir Krizi Geçiren Genç, Eşyaları Kırıp Polisi Düşürdü

19 yaşındaki A.D., sinir krizi geçirip annesine bıçak çektikten sonra odasına kilitlendi.

10.11.2024 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da sinir krizi geçiren 19 yaşındaki genç, annesine bıçak çektikten sonra kendini bir odaya kilitleyerek eline geçirdiği her şeyi kırıp döktü. Tüm ekipleri alarma geçiren genç, 1.5 saatlik çalışma sonrası odanın kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi.

Olay, Taşpazar Mahallesi 860. Sokak'taki bir binanın 7. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eve gelen A.D. (19) sinir krizi geçirip ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında ailesine bağırıp çağıran genç, annesine bıçak çekip tehditler savurdu. Arkadaşlarının da müdahale ettiği olayda bir türlü sakinleşmeyen A.D., kendini odasına kilitledi. Odada kapı, pencere ve eşyaları kırıp dökmeye başlayan genç, odayı adeta savaş alanına çevirdi. Genç bir türlü sakinleşmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri gencin yaşadığı eve girip, kilitli odanın önünde konuşarak genci ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmalarına yanıt vermeyen ve sürekli eşyaları kırıp polisin üzerine fırlatan gencin balkondan atlama ihtimali üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekipleri gencin bulunduğu balkonun altına atlama ihtimaline karşı şişme yatak açarken, polis ekipleri genci ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan ve hem balkondan hem de odadan polislerin üzerine eşyalar fırlatan genç, polis ekiplerinin odanın kapısını kırarak içeri girmesiyle yakalanıp etkisiz hale getirildi. Üst kısmı çıplak olan gence polis ekiplerince kıyafetleri giydirilerek, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Gencin tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

aksaray, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Sinir Krizi Geçiren Genç, Eşyaları Kırıp Polisi Düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
15:54 Fethiye’de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor Fethiye'de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor
15:53 Mahkeme başkanı, Arif Güran’a eşini öpme izni verdi Mahkeme başkanı, Arif Güran'a eşini öpme izni verdi
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
15:19 Emir büyük yerden Arda Güler’in üstünü çizen Ancelotti’ye ayar Emir büyük yerden! Arda Güler'in üstünü çizen Ancelotti'ye ayar
15:14 Narin davasında “cumartesi“ detayı tv100 muhabiri açıkladı Narin davasında "cumartesi" detayı! tv100 muhabiri açıkladı
15:01 Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
14:25 Merve Aydın, Survivor’a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim
14:07 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 22:37:49. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Sinir Krizi Geçiren Genç, Eşyaları Kırıp Polisi Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.