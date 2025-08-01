Aksaray'da Tır Devrildi, Sürücü Son Anda Kurtuldu

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yedek parçası ve motor yağı ile antifriz yüklü tır şarampole devrildi. Kaza sonrası yanmaya başlayan tır alev topuna dönerken, yaralanan sürücü son anda kurtuldu.

Olay, Aksaray - Ankara Kara yolunun 13. kilometresi Topakkaya beldesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Salih E. (24) idaresindeki 63 AGC 624 plakalı araç yedek parçası ve motor yağı ile antifriz yüklü tır, kavşağa geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çıkıp aydınlatma direklerine çarptı, sonra bariyerleri yıkıp şarampole takla attı. Hurdaya dönen tır kaza sonrası yanmaya başlarken, tır kısa sürede adeta alev topuna döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hem kaza hem de yangın nedeniyle yaralanan sürücü son anda kendini tırdan atarak kurtulurken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ankara'dan Aksaray istikametine yol polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Yangın 3 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülebilirken, tırdan geriye adeta demir yığını kaldı.

Polis ve itfaiyenin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY