Aksaray\'da Trafik Kurallarını İhlal Eden Araçlara 1 Milyon 427 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

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Aksaray'da trafik kurallarını ihlal eden toplam 762 araca 3 ayda 1 milyon 427 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde kazaların önlenmesi, mal ve can kaybının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 3 ayda çeşitli uygulama, denetim ve operasyonel çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık bin araç denetim ve kontrolden geçirilirken, toplam 762 araca 1 milyon 427 bin lira ceza kesildi. 67 araca 32/3 (Abartı egzozlu araç kullanmak), 233 araca 46/2-C (Makas atmak) ve 2 araca 67/1-D (Drift atmak) ve diğer araçlara da çeşitli maddelerden olmak üzere cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinden yapılan açıklamada halkın huzur, güven ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız süreceği bildirili. - AKSARAY