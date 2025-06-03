Aksaray\'da Traktör Hırsızları Yakalandı

Aksaray'da çalınan traktörün peşine düşen JASAT ekipleri hem traktörü buldu hem de onu çalan ve aranmalarıyla hapis cezaları bulunan 2 şahsı yakaladı.

Hırsızlık olayı Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Hüsrev köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Ü.D. isimli şahıs gece yarısı traktörünün bahçe içinde olmadığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak hırsızlık ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri olay yerine gelerek mağdur vatandaştan bilgileri topladı. Ardından Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT ekipleri çalınan traktörün peşine düştü. Yapılan araştırma ve incelemelerde çalınan traktör Ağaçören ilçesi Karapınar Yaylası yakınlarında bir tarlada kaza yapmış halde bulunurken, ekiplerin şüphelilere yönelik sürdüğü iz sonucunda da olayı gerçekleştiren kişilerin B.B. ve T.D. isimli şahıslar olduğunu belirlendi. B.B. isimli şahıs ise traktörün kaza yaptığı arazide yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Şahıslar hakkında yapılan sorgulamada B.B. isimli şahıs hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.D. isimli firari şahıs hakkında ise silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firar durumda olan T.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - AKSARAY