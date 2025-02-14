Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu

Ortaköy'de düzenlenen operasyonda Y.A. yakalanarak 80 gram esrar ve 36 gram bonzai ele geçirildi.

14.02.2025 10:58
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Aksaray'da uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen şahsın evine operasyon düzenleyen jandarma çeşitli uyuşturucularla birlikte şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy ilçesinde bir şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ismi ve adresi belirlenen Y.A. isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipler sonucu yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri şahsın ikametine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Y.A. yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda 80 gram kubar esrar, 36 gram bonzai, 20 gam kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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