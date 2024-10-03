Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aksaray’da yapılan operasyonda 1 kilo 58 gram uyuşturucu ile 3 şüpheli tutuklandı.

03.10.2024 11:56
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Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma 1 kilo 58 gram uyuşturucuyla birlikte 3 şahsı yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon, Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Eskil ilçesinde 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Şahısların kimliklerini ve ilçedeki ikametlerini belirleyen jandarma bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda İ.K., K.A.Ö. ve A.M.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada 51 paket halinde hazırlanmış toplam 1 kilo 58 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K., K.A.Ö. ve A.M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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