Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli uyuşturucu madde tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği ve ikamet adresi tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. 3 gün boyunca yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Ö.H.Ç. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 130 gram sentetik cannabinoid/bonzai, 454 adet uyuşturucu hap, 184 adet extacy hap, 250 ml amfetamin asetonu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bıçak (kama) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - AKSARAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Evinden Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tapuları gerekçe göstererek vatandaşların yıllardır kullandıkları arazilerin üzerine çöken 'Çetibeli' suç örgütü, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu ile çökertildi. Örgüt, köylü vatandaşların arazilerini hile, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip 3. şahıslara satıyordu. Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, E.G. ve M.U. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 37,05 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesinde makilik alanda gizlenen 8 organizatör ile birlikte 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan botlar, sürat tekneleri ve cep telefonları ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ümraniye'de park halindeki bir aracın torpidosundan çalınan tabancayı çalan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 13 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda bonzai, esrar, metamfetamin, eroin ve extacy gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca bir tabanca ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para da bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınacak.
SARIYER'de Belgrad Ormanı içinde bulunan çeşmeden su almaya gidenler, çöp konteynerinin üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Aydın'da jandarma ekipleri üç ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu kullanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. İncirliova ve Söke ilçelerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.
Batman'da seyir halinde ilerleyen bir otomobil, trafiğin yavaşlamasıyla birlikte iki tırın arasında kalarak ezilmekten son anda kurtuldu. Kazada maddi hasar meydana gelirken, o anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kadıköy'de 21 Mayıs 2022'de gerçekleşen diş hekimi cinayeti davasında 2 sanığın yargılandığı duruşma sonuçlandı. Tutuklu sanık Ziya Ersoy, cinayeti işlemediğini belirtirken, tutuksuz sanık Abdullah Artut ise beraatini talep etti. Mahkeme, Ziya Ersoy'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, Abdullah Artut'un beraatine karar verdi.
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