Alaca'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Alaca'da Kaza: 1 Yaralı

Alaca\'da Kaza: 1 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde cipin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, sürücü kurtuldu.

12.02.2025 14:38
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Çorum'un Alaca ilçesinde cipin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Ankara- Yozgat karayolu Bakırboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 19 AV 149 plakalı Chevrolet marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada cip sürücüsü yara almadan kurtulurken, yanında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, ekipler sürücülere ara ara yağan kar yağışı ve oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaca'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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