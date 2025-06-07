Alaca protokolü bayramda şehitleri unutmadı

Çorum'un Alaca ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü tarafından şehitlik ziyaret edilerek şehitler için dua edildi.

Alaca ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Şehitlik ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. İlçe protokolü daha sonra Alaca Devlet Hastaneside sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaların bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma törenine Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - ÇORUM