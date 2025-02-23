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Aldatıcı Havaya Dikkat!

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Uzmanlar, ani hava değişimlerine dikkat edilmeli ve mevsimsel giyinmeliyiz uyarısında bulundu.

23.02.2025 09:46
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Aldatıcı havalara kanmayın, hastalığa davetiye çıkarmayın

NEÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Özer:

"Aldatıcı hava sıcaklıklarına, yalancı güneşe kanmamamız gerekiyor"

KONYA - Son günlerde etkili olan soğuk hava ve ani hava değişimleri özellikle üst solunum yolu enfeksiyon riskini arttırırken, uzmanlar giyim kuşama dikkat edilmesinin çok önemli olduğunu, aldatıcı hava sıcaklıkları, yalancı güneşe kanmamak gerektiğini belirtiyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Özer, havaların soğumasıyla beraber hastaneye başvurularda üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Özer, "Halk arasında nezle, ortalık hastalığı olarak bilinen üst solunum yolu enfeksiyonları, ağızdan ve burundan başlayıp akciğerlere kadar uzanan doku ve organların enfekte olması sonucu ortaya çıkan durumdur. Peki bu durumda ne, neyi enfekte ediyor diye düşünürsek, insanlar genel itibariyle hep bakteriyel kökenli olduğunu düşünür ama özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının viral kökenli olma eğilimi daha fazladır. Özellikle rinovirüs, influenzavirüs, adenovirüs ve önceden de var olan ama hayatımıza 2019 yılında giren koronavirüs de bu enfeksiyon etkenlerindendir" dedi.

"Aldatıcı hava sıcaklıkları, yalancı güneşe kanmamamız gerekiyor"

Hastaların genel olarak halsizlik, bitkinlik, yorgunluk şikayetiyle hastaneye başvurduklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Özer, "Bu aylarda artmasının en büyük sebebi de mevsim değişiklikleri. Unutmamamız gereken şey, mevsimde mevsimsel giyinmek çok önemli. Ani soğuklar, ani hava değişiklikleri bu hastalıkları, özellikle üst solunum yolu enfeksiyon riskini arttıran durumlar. Peki ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka giyim kuşamımıza öncelikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu aldatıcı hava sıcaklıkları, yalancı güneşe kanmamamız gerekiyor. Mevsim ne gerektiriyorsa onu giymemiz çok önemli. Ani soğuklar, hava değişimleri enfeksiyona yatkınlığımızı arttırarak bu hastalıklara yakalanma riskimizi arttırıyor. Mesela bir sırt çantasında farklı kalınlıktaki kıyafetler taşınabilir. Hava ısındığı zaman hafif ince olabilir ama buna da dikkat etmek lazım, ölçülü bir şekilde inceltmek gerekiyor. Onun haricinde beslenmemize tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yeterli derecede vitamin ve dengeli beslenme de çok önemli. Bir de dikkat etmemiz gereken, bu enfeksiyonların kapalı ortamlarda, havalandırılmayan ve soğuk ortamlarda bulaşma ve yayılma riski çok yüksek. Peki biz ne yapmalıyız? Biliyorsunuz 2019 yılında bunu aslında güzel uyguladık, maske kullanımı. Eğer siz böyle bir ortama girmek zorunda hissediyorsanız ya da girmek durumundaysanız bir maske takarak kendinizi büyük bir oranda bu bulaştan kurtarabilirsiniz. İnsanlar aşırı derece kalın giyiniyor ve daha sonra terliyor. Tabii ki terledikten sonra kıyafetlerimizi çıkartıyoruz ve bu sefer soğuğa daha ciddi oranda maruz kalıyoruz. Bu da hastalığa normalde yakalanma riskiniz ikiyken dörde çıkartıyor maalesef. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mevsimin gerektirdiği şekilde, hava sıcaklıklarına uygun bir şekilde giyinmek, aldatıcı sıcaklıklara güneşe kanmamak ama hava ısındığı zaman da buna uygun bir derece incelmek önem arz etmekte" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımıza kalın ama mevsime uygun kıyafetler giydirip, ağızlarını düzenli bir şekilde kapatmaları önemli"

Çocukların soğuğa direncinin daha düşük olduğunun altını çizen Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Özer, "Kendimiz nasıl giyiniyorsak, çocuklarımızı bir tık daha kalın kıyafetlerle korumamız gerekiyor. Özellikle atkı, bere kullanımı bu soğuk havalarda çok önemli. Çocuklarda kulaktan enfeksiyonlar da çok yaygın. Soğukta kaldığı zaman bu enfeksiyonların riski de artıyor. Çocuklarımıza kalın ama mevsime uygun kıyafetler giydirip, ağızlarını düzenli bir şekilde kapanmasını sağlamamız da önemli. Hem bulaş riski açısından bir nevi maske gibi de düşünebiliriz hem de soğuktan korunma açısından önemli. Bir de çocuklarımız hastalandığı zaman dikkat etmemiz gereken şey, ateşli olduğu durumda bir çocuk üşür, üşüyor diye lütfen üstünü örtmeyin. Evimizde derece bulundurabiliriz, çocuklarımızın ateşine bakalım, eğer ateşleri yüksekse lütfen çocuklarınızın üstünü örtmeyin. Sonrasında bize ailelerin havale geçiriyor diye başvuruları olabiliyor. Bunların yaşanmaması için de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aldatıcı Havaya Dikkat! - Son Dakika

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