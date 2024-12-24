Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Karabük'te kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsünün ehliyetinin iptal edildiği ve 2.94 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza Balıklarkayası alt geçidinde meydana geldi. S.U. idaresindeki 78 BA 303 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde S.U.'nun 2.94 promil alkollü olduğu belirlenirken ehliyetinin de daimi iptal olduğu ortaya çıktı. - KARABÜK