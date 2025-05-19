Alkollü Sürücünün Kaza Anı Kamerada

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün makas atıp kaza yaptığı anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün makas atması sonrası kontrolden çıkan otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ergenekon Mahallesinde Endüstri Meslek Lisesi Kavşağında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 06 FV 9439 plakalı otomobil, makas attığı sırada kontrolden çıkarak kavşaktan çıkış yapmak üzere olan M.İ. idaresindeki 78 ABJ 554 plakalı minibüse çarptı. Kaza anı aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Ö.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nesevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sürücü M.İ.'nin yeterli sürücü belgesine sahip olduğu ve alkolsüz olduğu belirlenirken, kazaya sebep olan sürücü A.Y.'nin ehliyetsiz olduğu ve yapılan kontrollerde1.92 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.