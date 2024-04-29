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Alman çift karavanla kaza yaptı: 1 yaralı

Alman çiftin kazada yaranan köpeğine veteriner ve sağlık ekipleri müdahale etti

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan Alman çiftin bulunduğu karavanın devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı. Çiftin kazada yaralanan köpeğine ise veteriner hekim müdahale etti.

Kaza, Alaca-Çorum karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Alman uyruklu Stefan Simon yönetimindeki KO VN 167 plakalı karavan, karşı şeride geçip devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken eşi Arola Simon yaralandı. Arola Simon sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada yoldan geçen Tahir Erdoğan isimli gurbetçi, tercümanlık yaparak kaza hakkında güvenlik görevlileri ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kaza sebebiyle Alaca-Çorum karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Devrilen karavan çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Alman çiftin köpeğine veterinerden gönüllü tedavi

Kazada yaralanan Alman çiftin "Frida" adlı köpeği, ilçede yaşayan veteriner hekim Hakan Pelit tarafından tedavi edildi. Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavi sırasında Pelit'e sağlık görevlileri de yardım etti. Tedavi sırasında köpeğinin başından bir an olsun ayrılmayan Stefan Simon, veteriner hekim, sağlık görevlileri ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.