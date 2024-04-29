Alman çift karavanla kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alman çift karavanla kaza yaptı: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan Alman çiftin bulunduğu karavanın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan çiftin köpeğine ise veteriner hekim müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.04.2024 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman çift karavanla kaza yaptı: 1 yaralı

Alman çiftin kazada yaranan köpeğine veteriner ve sağlık ekipleri müdahale etti

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan Alman çiftin bulunduğu karavanın devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı. Çiftin kazada yaralanan köpeğine ise veteriner hekim müdahale etti.

Kaza, Alaca-Çorum karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Alman uyruklu Stefan Simon yönetimindeki KO VN 167 plakalı karavan, karşı şeride geçip devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken eşi Arola Simon yaralandı. Arola Simon sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada yoldan geçen Tahir Erdoğan isimli gurbetçi, tercümanlık yaparak kaza hakkında güvenlik görevlileri ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kaza sebebiyle Alaca-Çorum karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Devrilen karavan çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Alman çiftin köpeğine veterinerden gönüllü tedavi

Kazada yaralanan Alman çiftin "Frida" adlı köpeği, ilçede yaşayan veteriner hekim Hakan Pelit tarafından tedavi edildi. Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavi sırasında Pelit'e sağlık görevlileri de yardım etti. Tedavi sırasında köpeğinin başından bir an olsun ayrılmayan Stefan Simon, veteriner hekim, sağlık görevlileri ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Alaca, Çorum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alman çift karavanla kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
20:24 Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti
16:05 Kayseri’de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:43 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim’i ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:22:25. #1.12#
SON DAKİKA: Alman çift karavanla kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement