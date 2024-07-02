Anız yangını vatandaş itfaiye iş birliğiyle söndürüldü - Son Dakika
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Anız yangını vatandaş itfaiye iş birliğiyle söndürüldü

Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların işbirliğiyle söndürüldü. Yangın, bir kişinin anız ateşi yakması sonucu çıktı ve kısa sürede evin etrafını sardı. Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de yangının eve sıçramaması için itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangının eve sıçramaması için hortumu tutan bir mahalle sakini, itfaiye ekipleriyle birlikte yangını kontrol altına aldı.

02.07.2024 22:10
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Anız yangını vatandaş itfaiye iş birliğiyle söndürüldü

TOKAT - Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye vatandaş işbirliği ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın 11: 00 sıralarında il merkezine bağlı Küçükbeybağı Mahallesi Büyükbeybağı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi otluk alanı temizlemek için anız ateşi yaktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede iki katlı evin etrafını sardı. Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de yangının eve sıçramaması için itfaiye ekiplerine yardım etti. Hortumun eve uzamaması üzerine itfaiye görevlisi suyu vatandaşa vererek su fışkırtmasını istedi. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

"Eve sıçramaması için hortumu ben tuttum"

Yangının eve sıçramaması için itfaiye ekiplerine yardım ettiğini söyleyen mahalle sakini Mustafa Akkuş, "Burada oturuyorum. Kayınbiraderimle balkonda otururken yangının olduğunu gördüm. İtfaiye ekipleri geldi. Biz de elimizden geldiğince söndürme çalışmalarına yardımcı olduk. İtfaiye ekipleri hummalı bir şekilde çalışıyordu. Hortum çekmeye yardım ettik. O arada arkadaşlarla beraber yukarı çıktık. Eve sıçramaması için hortumu ben tuttum. İtfaiyeci arkadaş da orayı kontrol etti. Şükür bir sorun yoktur" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anız yangını vatandaş itfaiye iş birliğiyle söndürüldü - Son Dakika

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