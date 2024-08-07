Anne ve kızın cinayetinde ilk duruşma - Son Dakika
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Anne ve kızın cinayetinde ilk duruşma

Anne ve kızın cinayetinde ilk duruşma Aile suçlunun bir an önce cezasını bulmasını istedi, "Namus cinayeti" iddiasını kabul etmedi Erzurum'da 14 Mart 2024 tarihinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), tartıştığı ebe eşi Kadriye Böçkün ile kendisini...

07.08.2024 18:55
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Anne ve kızın cinayetinde ilk duruşma

Aile suçlunun bir an önce cezasını bulmasını istedi, "Namus cinayeti" iddiasını kabul etmedi

ERZURUM - Erzurum'da 14 Mart 2024 tarihinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), tartıştığı ebe eşi Kadriye Böçkün ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü bıçak darbeleriyle öldürmüştü. Zülküf Böçkün'ün Erzurum Adliyesi'ndeki yargılaması başladı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Erzurum Şehir Hastanesi'nde ebe olarak çalışan Kadriye Böçkün ile eşi Zulküf Böçkün tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma sonrası coğrafya öğretmeni Böçkün, karısını ve annesini korumaya çalışan 20 yaşındaki kızı Asude Helen Böçkün'ü de bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Zülküf Böçkün'ün tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Cinayetin ilk duruşması Erzurum Adliyesi'nde başladı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ileri tarihe ertelenen dava sonrası Kadriye Böçkün'ün ailesi sanık Zulküf Böçkün'ün ifadelerine tepki göstererek bir an önce adaletin yerine gelmesini istediler. Anne Fahriye Kara, kardeşler Mine ve Kadir Kara adliye çıkışı yaptıkları açıklamada Kadriye Böçkün'ün hiçbir zaman eşini aldatmadığını ve mahkemenin bunu tespit ettiğini dile getirerek, "Bu bir namus cinayeti değil kadın cinayetidir. Anne ve kızımız bir haksızlığa uğradı. Canice katledildiler. Kadriye Böçkün yıllarca kocası tarafından şiddet gördü. Kaç kere boşanmak istedi ama tehdit edildi. Aileler benzeri şiddet olaylarında sesini çıkarsın ve susmasın. Biz yandık onlar yanmasın" dediler.

Kaynak: İHA

14 Mart, Erzurum, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anne ve kızın cinayetinde ilk duruşma - Son Dakika

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