Annesini bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Annesini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun'da annesini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Kadın, oğlu tarafından bıçaklandığını iddia etti ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda oğlunun suçlu olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.07.2024 19:35
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Annesini bıçaklayan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da annesini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu H.A.tarafından merdivenden inerken kalçasından bıçaklanan M.A.adlı kadın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.A. cam batması sonucu yaralandığını ileri sürdü. Doktorlar yaranın cam kesisi değil bıçaktan kaynaklandığını tespit edince polis yaptığı araştırma sonucu kadını oğlunun bıçakladığını ortaya çıkardı. Hafif şekilde yaralanan kadın ayakta tedavi gördü.

Annesini bıçakladığı iddia edilen H.A. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annesini bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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