Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan B. D. isimli şahıs yakalandı.
Yapılan yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Aranan B. D. Yakalandı - Son Dakika
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