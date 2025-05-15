Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahsı Emirdağ'da yakaladı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde A.A., isimli şahsın 'Vergi Ulusal Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliye Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemeye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Aranan Hırsız Emirdağ'da Yakalandı - Son Dakika
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