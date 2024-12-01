Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aranan Şahıs Yakalandı

Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da, hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.G. yakalandı ve tutuklandı.

01.12.2024 14:27
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerihakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyeti den yoksun kılma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.G. isimli şahıs Afyonkarahisar'da ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

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