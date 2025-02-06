Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 4 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde K.A.Y., isimli şahsın kasten öldürme, reşit olmayan ile cinsel ilişki, mala zarar verme ve hakaret suçlarından olmak üzere toplamda 4 ayrı suçtan ve 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şahsı Sinanpaşa ilçesi Küçükhüyük beldesindeki ikametinde yakalandı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR