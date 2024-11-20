Aranan Suçlu Afyonkarahisar\'da Yakalandı

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Afyonkarahisar'da cinsel taciz, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak gibi 12 ayrı suç kaydı bulunan ile 8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde cinsel taciz, hükümlü veya tutuklunun kaçması, herkesin girebileceği bir yerde hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan 12 ayrı suç kaydı bulunan M.T., isimli şahsın 8 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR