Aranan Zanlı Yakalandı

Marmaraereğlisi'nde 12 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
TEKİRDAĞ - Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıs, yapılan çalışma sonucunda yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında A.K. isimli şahsı GBT kontrolüne tabi tuttu. Yapılan incelemede, A.K.'nin 8 adet basit yaralama, 2 adet hükümlü ve tutuklunun kaçması, 2 adet hırsızlık başta olmak üzere toplam 20 ayrı suç kaydı olduğu ve 12 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Adli mercilere sevk edilen A.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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