Arhavi'de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi
ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarında, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre ilçede etkili olan yağışlar nedeniyle Çifte Köprü Mevkii, Ulaş Yolgeçen güzergahları ve Gürgencik Köy yollarında küçük çaplı heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, ekipler çalışmalarına başladı
Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arhavi'de Su Baskınları - Son Dakika
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