Arnavutköy\'de Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

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Arnavutköy'de bulunan bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Yeniçeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ahşap palet üretimi yapan fabrikada elektrik saatlerinden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören fabrika çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın fabrikanın diğer kısımlarına ilerleyemeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL