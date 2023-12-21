Faiz bir kez daha arttı

Arnavutköy'de yol çöktü

İSTANBUL - Arnavutköy 'de bulunan Terkos-Karaburun Caddesi'nde çökme meydana geldi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı.

Arnavutköy Terkos Mahallesi'nde bulunan Terkos - Karaburun Caddesi'nde çökme oldu. Çökme esnasında yoldan herhangi bir aracın geçmemiş olması, olası bir faciayı önledi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.