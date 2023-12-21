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Arnavutköy'de yol çöktü

Arnavutköy Terkos Mahallesi'nde bulunan Terkos - Karaburun Caddesi'nde çökme meydana geldi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı.

21.12.2023 - 16:31,
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Arnavutköy'de yol çöktü

İSTANBUL - Arnavutköy 'de bulunan Terkos-Karaburun Caddesi'nde çökme meydana geldi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı.

Arnavutköy Terkos Mahallesi'nde bulunan Terkos - Karaburun Caddesi'nde çökme oldu. Çökme esnasında yoldan herhangi bir aracın geçmemiş olması, olası bir faciayı önledi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy\'de yol çöktü
Kaynak: İHA
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