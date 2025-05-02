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Artvin'de Heyelan Anı Kaydedildi

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Yusufeli'nde yol yapımı sırasında heyelan gerçekleşti, anları cep telefonuyla kaydedildi.

02.05.2025 10:59
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Artvin'de heyelan anı cep telefonu kamerasında

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesine yol yapımı sırasında heyelan meydana geldi. Heyelan anı iş makinesi operatörü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay ilçeye bağlı Yüncüler köyünde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle mahalleler arası yol çökmüş, İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatmıştı. Ekipler tarafından taş duvar yapımı için temel kazısı yapıldığı sırada, sağlam olduğu düşünülen yol ve üzerindeki duvar, büyük bir gürültüyle birlikte çöktü.

Heyelan öncesinde toprak hareketliliğini ve sesi fark eden iş makinesi operatörü ile diğer çalışanlar bölgeden uzaklaşarak olası bir facianın önüne geçti. O anlar iş makinesi operatörünün cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Yaklaşık 20 hanenin bulunduğu mahalleye şu anda araçla ulaşım sağlanamıyor. Bölgede ulaşımın yeniden sağlanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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