Artvin'de Heyelan: Tünel Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Artvin'de Heyelan: Tünel Ulaşıma Kapandı

Artvin Kemalpaşa'da meydana gelen heyelan, Sarp tünelini ulaşıma kapattı. Ekipler çalışmalara başladı.

24.02.2025 23:27
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Artvin'de heyelan: Sarp tüneli ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Sarp bölgesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri, Kemalpaşa Sarp tünelinin girişine düşerek karayolunu ulaşıma kapattı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, kaya kütlelerinin temizlenmesi ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı. Olayın ardından herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, heyelan nedeniyle bölgedeki trafik akışı tamamen durdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Heyelan: Tünel Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

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