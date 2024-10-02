Artvin'de traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesi Zorlu köyünde traktörün uçuruma yuvarlandı, yaralanan sürücü halat yarımıyla uçurumdan çıkartıldı.
Kaza ilçeye bağlı, Zorlu köyünde meydana geldi. İlyas Duran'a yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçuruma düştü.
Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile birlikte yaralanan sürücü İlyas Duran halat yardımıyla, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan İlyas Duran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet hastanesine kaldırıldı.
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