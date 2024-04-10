Artvin'de tünel içinde araç yandı
ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde T13 tüneli içinde LPG'li araç alev aldı. Karayolu trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan panik ve korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 11.00 sıralarında Yusufeli ilçesi tünel kavşağında meydana geldi. Önder Köse'ye ait Jeep marka LPG'li araç, T13 tünelinde yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracı tamamen kaplarken, karayolu araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren söndürme işlemi sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Yaşanan korku ve panik anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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