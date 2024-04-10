Artvin'de tünel içinde araç yandı - Son Dakika
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Artvin'de tünel içinde araç yandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde T13 tüneli içinde bulunan bir LPG'li araç alev aldı. Karayolu trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık bir saat süren söndürme işlemi sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Olay anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

10.04.2024 19:20
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Artvin'de tünel içinde araç yandı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde T13 tüneli içinde LPG'li araç alev aldı. Karayolu trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan panik ve korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 11.00 sıralarında Yusufeli ilçesi tünel kavşağında meydana geldi. Önder Köse'ye ait Jeep marka LPG'li araç, T13 tünelinde yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracı tamamen kaplarken, karayolu araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren söndürme işlemi sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yaşanan korku ve panik anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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