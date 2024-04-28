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Artvin'de yılanların dansı böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Artvin'in Yusufeli İlçesine bağlı Yüncüler köyünde çiftleşme dansı olarak bilinen yılanların dansı görüntülendi. İlçe esnafı İlker Serkan Duman, cep telefonu kamerasıyla bu anları saniye saniye kaydetti. Ürkütücü görünüşleriyle bilinen yılanlar, çiftleşmek için dakikalarca birbirleriyle dans etti.