Aşkale\'de 720 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığınca Aşkale ilçesinde yapılan operasyon ile 720 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olay şüphelisi 8 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatılırken ele geçirilen kenevir bitkileri Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte yerinde imha edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM