Aşkale\'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaçak sigara satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğünce 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Aşkale ilçesinde yapılan operasyonlarda; 8 bin 340 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilmiş satışa hazır dolu makaron, 701 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

Yapılan operasyonla ilgili olarak Ü.E. ve A.E. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - ERZURUM