Ataşehir Çamlıca Gişelerinde Araç Yangını - Son Dakika
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Ataşehir Çamlıca Gişelerinde Araç Yangını

Ataşehir Çamlıca Gişelerinde Araç Yangını

Ataşehir Çamlıca Gişeleri'nde seyir halinde olan bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

28.02.2024 18:05
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Ataşehir Çamlıca gişelerinde bir araç alev alev yandı. Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir Çamlıca Gişeleri TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği anlar başka sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir Çamlıca Gişelerinde Araç Yangını - Son Dakika

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