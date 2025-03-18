Ataşehir\'de Gecekonduda Yangın

Ataşehir'de çatısında hurda ve çöp dolu olan bir gecekonduda yangın çıktı. Alev alev yanan gecekondu itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 10.45 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Didem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bahçesinde ve çatısında çöp ve hurda biriktiren bir ailenin yaşadığı gecekonduda yanan sobadan dolayı yangın çıktı. Çöplerin ve hurdaların yanmasıyla alevler aniden büyüdü ve sokağı yoğun duman kapladı. Sokaktan geçen vatandaşlar dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri sokağa giriş çıkışı kapattı. Mahallelinin daha önce çöp ve hurda biriktiren aileyi uyardığı ve yangına sebep vereceklerini söyledikleri öğrenildi. Şans eseri yangın esnasında gecekondu içinde kimse bulunmadığından can kaybı veya yaralanma olmadı. Gecekonduyu kaplayan yoğun duman ve alev, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Mahalle sakinlerinden Necdet Uçakçı, "Yüz kere söyledik, şikayet ettik. Aile çöp topluyor, o yüzden yangın çıkıyor." dedi. - İSTANBUL