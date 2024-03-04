Ataşehir'de Patlayan Yakıt Tankeri Dron ile Görüntülendi - Son Dakika
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Ataşehir'de Patlayan Yakıt Tankeri Dron ile Görüntülendi

Ataşehir\'de Patlayan Yakıt Tankeri Dron ile Görüntülendi

Ataşehir'de bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yangında zarar gören yakıt tankeri, dron ile görüntülendi.

04.03.2024 13:35
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Ataşehir'de patlayarak 1 kişinin ölümüne neden olan yakıt tankeri dron ile görüntülendi.

Ataşehir'de bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde dış kaynak çalışması sırasında patlama meydana gelmişti. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yanan yakıt tankeri dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Patlayan Yakıt Tankeri Dron ile Görüntülendi - Son Dakika

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