Atmaca, Denizaltından Hedef Vuracak

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: " Mavi Vatan'ın çelik kılıcı Atmaca, artık denizlerin altından da hedefini vuracak"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Mavi Vatan'ın çelik kılıcı Atmaca, artık denizlerin altından da hedefini vuracak" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan'ın çelik kılıcı Atmaca, artık denizlerin altından da hedefini vuracak. Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü Atmaca atışı ile doğrulamış olduk. Denizaltından ateşlenen Atmaca, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi. Bu büyük başarıda emeği geçen Başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın kıymetli personeline, Roketsan'ımıza, Başkanlığımız personeline, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum. Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor" ifadelerine yer verdi.