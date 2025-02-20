Aydın\'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 880 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından 1 Kasım 2024 tarihinde başlatılan 5607 sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığı konulu planlı çalışma kapsamında 9 ayrı yakalama işlemi gerçekleştirildi. Dosya kapsamında yapılan aramalarda toplamda 65 bin 650 adet makaron, 19 bin 140 adet doldurulmuş makaron, 880 paket sigara, 2 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör, 38 adet vozol elektronik sigara ve 74 kg kıyılmış tütüne el konuldu.

19 Şubat 2025 günü gerçekleştirilen operasyon ile de 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadesi sonrası serbest bırakılırken, gözaltında bulunan Z.Ü, A.A ve M.Ş. isimli şüpheliler de adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN