Baba Oğlu Tarafından Bıçaklandı

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Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta taşınma sırasında eşyalarını toplarken oğlu tarafından bıçaklanarak yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak'ta bulunan tek katlı binada taşınmak için evde eşyaları toparladıkları sırada oğul Tolga Yılmaz babası Zeki Yılmaz'ı henüz sebebi belirlenemeyen nedenle bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince baba Zeki Yılmaz, ağır yaralı olarak Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeki Yılmaz'a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekiplerince Tolga Yılmaz gözaltına alındığı öğrenildi.