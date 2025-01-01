Samsun'un Bafra ilçesinde oğlu tarafından ipte asılı bulunan A.B. hayatını kaybetti.
Olay, Fatih Mahallesi Sebze Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına telefonla ulaşamayan Y. B., 23.30 sıralarında sebze halindeki iş yerine gitti.
Y.B., kabzımallık yapan babası A.B.'yi (58) iş yerinin merdivenlerinde asılı halde buldu. Y.B., amcası ve 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ipten alınan A.B., Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı - Son Dakika
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