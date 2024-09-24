Bafra\'da Çakallar Hayvanları Telef Ediyor

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Samsun'un Bafra ilçesinde çakallar, vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvanlarını telef etti.

Bafra'nın Bakırpınar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, büyük ve küçükbaş hayvanlarının, yabani hayvanların tehdidi altında olduğunu söyledi. Bakırpınar Mahallesi'nden İsa Namlı, hayvanların telef olmasından dolayı yaşadığı durumu anlatarak, "Bizim geçim kaynağımız hayvancılık. Çakallar hayvanlarımızı telef ediyor, ekmek paramız gidiyor. Çakalları vursak ceza yiyoruz, vurmasak biz zarar görüyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - SAMSUN