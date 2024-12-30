Bafra'da Tekstil Atölyesinde Yangın

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Bafra'da tekstil atölyesi alevlere teslim oldu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir tekstil atölyesi, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Fatih Mahallesi Hal Caddesi Balıklar Yolu'ndaki 3 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Baş'a ait iş yerinden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis, sağlık ve YEDAŞ ekibi sevk edildi. Alev alev yanan işyerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, işyerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Binanın dış cephesi de yangından zarar gördü.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.