Bağ Evinde Yangın: Ekipler Seferber Oldu

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Bağ evinde çıkan yangında alevler gece aydınlattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iki katlı bağ evi çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Olay, Sandıklı ilçesi başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan K.'ye ait iki katlı bağ evinden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Afyonkarahisar- Antalya karayolunun hemen yanı başındaki evde çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası söndürülebildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen yangın anı görüntüleri ise yaşanan olayın dehşetini gözler önüne serdi.