Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Bahçe Sanayi Sitesi arkasında bulunan hurdalık alanda başlayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, hurdalığın bulunduğu alanın ormana yakın olması vatandaşları tedirgin etti. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Bahçe'de Hurdalıkta Yangın Çıktı - Son Dakika
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