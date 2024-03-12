Bakırköy'de seyir halindeki tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda tır şoförü M.F, çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakırköy'de tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, tır şoförü tutuklandı - Son Dakika
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada bulunan 3 polis memuru, emniyet kemeri sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen okulun müdür yardımcısı tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, yapılan inceleme sonucunda şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Gümüşhane'de duruşma dönüşü kaza geçiren avukat Öznur Taş için Samsun Adliyesi önünde düzenlenen törende meslektaşları gözyaşı döktü.
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumarı oynattığı belirlenen S.S. hakkında işlem yaparken, oynayan 5 kişiye toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin TL'ye de el konuldu.
Niğde'de meydana gelen kazada, Selahattin S. idaresindeki 51 AS 617 plakalı otomobil ile Mevlüt C. yönetimindeki 51 ACD 298 plakalı otomobil Niğde Kapalı Cezaevi önünde bulunan kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Eyüpsultan'ta gerçekleşen kazada Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C'nin annesi yazar Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. O gece Eylem Tok'a havaalanına kadar eşlik eden ve yurt dışına kaçmalarında yardım eden şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı.
Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığa, 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Sanık ve avukatları karara tepki gösterirken, mahkeme heyeti eylemin haksız tahrik etkisi altında işlendiğini belirterek iyi hal indirimleri uyguladı.
Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in eziyet görerek ve aç kalarak hayatını kaybettiği iddiasıyla görülen davada, babaannesi, amcası ve halası hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası talep edildi. Mütalaada, Cihangül Kurumlu, Deniz Tiftik ve Sezer Tiftik hakkında 'Canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulunuldu. Ayrıca Cihangül Kurumlu'nun ve Deniz Tiftik'in 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan en üst hadden cezalandırılması talep edildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul çıkışında buluşan 14 yaşındaki iki ortaokul öğrencisi arasında çıkan kavgada her iki öğrenci de bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda biri kamu görevlisi 10 kişi gözaltına alınırken, 9 kişi tutuklandı. Operasyonlarda silahlar, uyuşturucu maddeler ve suç geliri ele geçirildi.
Karabük'te bir işyerinde kumar oynandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatan kişiye işlem yaparken, kumar oynayan 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin lira da el konuldu.
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