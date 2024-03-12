Bakırköy'de tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, tır şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, tır şoförü tutuklandı

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Bakırköy'de seyir halindeki tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda tır şoförü M.F, çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince 'taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

12.03.2024 17:59
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Bakırköy'de seyir halindeki tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda tır şoförü M.F, çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Bakırköy\'de tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, tır şoförü tutuklandı
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, tır şoförü tutuklandı - Son Dakika

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