Balık istifi yolculuk kamerada
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde balık istifi yolculuk hem tehlike oluşturdu hem de hayrete düşürdü.
Karabük'ten Eflani ilçesindeki Meslek Yüksek Okulu'na minibüs ile giden çoğu üniversite öğrencisi ayakta yolculuk yaptı. Tıklım tıklım dolu olan minibüste öğrenciler ve yolcuların nefes almakta zorlandı. Tehlike oluşturan balık istifi yolculuk bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Balık İstifi Yolculuk Tepki Çekti - Son Dakika
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