Balya makinası yangınında 200 dönüm ekili buğday zarar gördü

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Balya makinası yandı, alevler ekili tarlaya sıçradı

TOKAT - Tokat'ta yanan balya makinesinde başlayan yangın ekibi buğday tarlasına sıçradı, 200 dönümlük ekili buğday zarar gördü.

Yangın, 14: 00 sıralarında Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe ve Çamlıca köyü sınırında bulunan ekili arazilerde meydana geldi. İddiaya göre tarlada çalışma yapan saman balyası makinesi alev aldı. Rüzgarında etkisiyle alevler buğday ekili araziye sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevlere bölgede yapımı devam eden baraj inşaatında çalışan işçiler, özel idare ekipleri, köy sakinleri ve çevre belediyelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürme çalışmaları başladı. Yangın nedeniyle 200 dönüm buğday ekili alan hasar gördü.

Vatandaş ve devlet yetkililerin yangını söndürmek için seferber olduğunu söyleyen Çamlıca Köyü muhtarı Murat Çam, "Tokat'ın Turhal ilçesi Yazıtepe ve Çamlıca köyü arazisinin içerisinde bulunmaktayız. Burada balya makinasından çıkmış olan yangın baya araziyi yakmış bulunmaktadır. Özel idaresi iş makinaları ile baraj inşaatında çalışan işçiler Yazıtepe ve Çamlıca köyü sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın baya var. Rüzgarında etkisiyle yangın büyüdü. Şu anda yangını kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor" dedi.