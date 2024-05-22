Banka Müdürüne Tazminat Davası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Banka Müdürüne Tazminat Davası

Geniş Video İzle

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'a, kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz tarafından 3 bin dolarlık tazminat davası açıldı. Yılmaz, bankanın kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmediğini iddia etti ve zararının tahsilini talep etti.

22.05.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'a bir dava da kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz'dan geldi.

KUZENİNİN EŞİ DE DAVA AÇTI

Yılmaz, Erzan'a 3 bin dolarlık tazminat davası açtı. Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'a bir dava da kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz'dan geldi.

"Davalı banka ise, ticari mümessilinin tüm işlem ve eylemlerine seyirci kalarak, tüm kaynaklarının kullanılmasına rağmen kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmekten imtina etmiştir"

Seçil Erzan ile bankanın kendisini zarara uğrattığını öne süren Merve Özer Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 'adam çalıştıranın sorumluluğundan kaynaklı' şimdilik 3 bin dolarlık tazminat davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, " müvekkil, Seçil Erzan'a bankada değerlendirilmesi amacıyla ödemeler yapmıştır. Müvekkilin Seçil Erzan'a teslim ettiği paraların Denizbank'ın 'özel bankacılık sisteminde' değerlendirildiği bu kartın varlığı ile doğrulandığından herhangi bir şüpheye düşmesi engellenmiştir. Bu sisteme bu parasını kumbara mantığıyla parasını biriktirmek amacıyla dahil olmuştur. Davalı banka ise, ticari mümessilinin tüm işlem ve eylemlerine seyirci kalarak, tüm kaynaklarının kullanılmasına rağmen kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmekten imtina etmiştir. Oluşan zararının Seçil Erzan ile bankadan tahsilini talep etmekteyiz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla (tespit edildiğinde artırılmak suretiyle) şimdilik 3 bin doların iki davalıdan tahsilini istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Banka Müdürüne Tazminat Davası
Kaynak: İHA

Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Özer Yılmaz, Seçil Erzan, Arda Turan, Muslera, Banka, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Banka Müdürüne Tazminat Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
01:00 52 sayfalık ’’Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi Yetki Cumhurbaşkanı’nda 52 sayfalık ''Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi! Yetki Cumhurbaşkanı'nda
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 11:21:16. #1.13#
SON DAKİKA: Banka Müdürüne Tazminat Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement