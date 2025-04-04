Bayburt\'ta 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Bayburt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine durdurulan bir şahsa ait koli içerisinde yapılan aramalar sonucunda 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahısa adli işlem uygulandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahıs şüphe üzerine durdurularak, adli arama gerçekleştirildi. Kontrol edilen şahsa ait koli içerisinden her biri 5 litre olmak üzere 4 adet bidon içerisinden toplam 20 litre alkol bazlı sıvı ele geçirildi. Ekiplerce kaçak alkollere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT